Helicóptero americano cai no Afeganistão, sem mortes Um helicóptero americano caiu na noite de ontem no Afeganistão, causando ferimentos em seus quatro tripulantes. Segundo o Departamento de Defesa dos EUA, a queda ocorreu durante uma operação de resgate e em razão do mau tempo. Outro helicóptero americano socorreu os feridos, que não corriam perigo de vida. O presidente George Bush já declarou que os EUA não interromperão os ataques à milícia Taleban durante o mês sagrado do Ramadã, que começa no dia 17. Leia o especial