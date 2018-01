Helicóptero americano cai no Iraque; nove mortos Um helicóptero Black Hawk caiu nas proximidades de um bastião da resistência antiamericana no Iraque, matando todos os nove soldados a bordo, informam fontes militares. Também nesta quinta-feira, um soldado morreu vítima dos ferimentos sofridos num ataque com morteiros ocorrido ontem. O helicóptero que caiu era um veículo de remoção de feridos, e estava nas proximidades da cidade de Faluja, disse o general Mark Kimmitt. A causa da queda ainda é desconhecida, mas Faluja é um foco da guerrilha que se opõe à ocupação do país. Helicópteros americanos já foram abatidos a tiros na região.