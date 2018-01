Helicóptero americano cai no norte de Bagdá Um helicóptero americano caiu hoje, no distrito de Darmiya, no norte de Bagdá, informaram testemunhas. Até o momento, não se sabe as causas da tragédia ou se há vítimas. "Outros seis helicópteros sobrevoam agora a área. O aparelho está envolvido em chamas e veículos blindados cercaram a zona", explicaram as testemunhas. Em 8 de janeiro, outro helicóptero dos EUA, classe Black Hawk, caiu na localidade de Tal Afar, feudo da insurgência, e morreram os doze ocupantes. O Exército americano perdeu quase vinte helicópteros por causa de acidentes ou ações da insurgência no Iraque desde março de 2003, quando começou a invasão e ocupação deste país. O incidente mais grave ocorreu em dezembro de 2004 perto da cidade rebelde de "Rutba", em pleno coração da insurgência, onde 35 soldados morreram na queda da aeronave.