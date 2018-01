Helicóptero americano é abatido no Afeganistão Um helicóptero militar C-47 dos EUA foi derrubado no leste do Afeganistão. As primeiras informações são de que seis soldados norte-americanos morreram no acidente. Essa seria a primeira aeronave norte-americana abatida na guerra no Afeganistão e o incidente com o maior número de mortos em ação no país. A MSNBC disse ainda que o Comando Central dos EUA na Flórida, está tentando obter mais detalhes sobre o acidente, que ocorreu em meio a um intenso combate. Leia o especial