Helicóptero americano é abatido perto de Tikrit Um helicóptero Black Hawk do Exército americano foi abatido por tiros disparados no solo nas proximidades de Tikrit, cidade natal do ex-ditador Saddam Hussein e centro da resistência iraquiana à ocupação do país, informam autoridades dos EUA. O comando central em Bagdá diz que cinco americanos estão feridos. Dois helicópteros voavam em formação quando o que ia atrás foi atingido por um projétil, talvez uma granada propelida por foguete, disseram testemunhas. Atingido, o helicóptero oscilou e caiu. Testemunhas disseram que o aparelho caiu numa área de plantação, e que fumaça era visível no local. Uma pessoa ferida foi retirada numa maca. Autoridades americanas avisam que milhares de mísseis antiaéreos portáteis continuam desaparecidos após a queda de Saddam Hussein.