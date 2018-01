Helicóptero argentino retira primeiro-ministro libanês de Beirute Um helicóptero militar argentino conseguiu transladar o primeiro-ministro do Líbano, Fouad Siniora, e membros de seu Gabinete, de Beirute à Chipre, por volta das 13 horas (horário de Brasília) desta terça-feira, segundo informou a chancelaria argentina em um comunicado oficial. A operação de traslado do primeiro ministro libanês foi autorizada pelo presidente Néstor Kirchner, após pedido do Secretário Geral das Nações Unidas, Kofi Annan, feito ontem à missão permanente da Argentina em Nova York. O helicóptero da Força Aérea Argentina estava destacado em Nicosia, como parte do contingente desse país dos "Cascos Azules" (capacetes azuis, em português), em Chipre. O pedido foi solicitado para garantir o traslado de funcionários e autoridades do Oriente Médio, não só em função do recrudescimento da situação no Líbano mas também para levá-los à Roma, onde assistirão à Reunião de Ministros de Relações Exteriores dos países que participam ativamente no conflito, nesta quarta-feira, para tentar encontrar uma saída para o atual conflito. Modelo Bell 212, de duas turbinas e com capacidade para oito passageiros, o helicóptero argentino "aterrissou sem inconvenientes, depois de percorrer um trajeto de 180 quilômetros sobre o mar em Larnaca, Chipre, tendo cumprido satisfatoriamente com a missão solicitada pelas Nações Unidas", destacou o comunicado enviado à imprensa. O governo argentino definirá nesta quinta-feira sua participação no conflito entre Israel e Líbano mediante o envio de uma missão de paz ou por meio de ajudas humanitárias através do envio de alimentos e medicamentos à região, segundo informação da agência oficial de notícias Télam. De acordo com a notícia, o tipo de ajuda que a Argentina vai oferecer dependerá das gestões do ministério de Relações Exteriores, Comércio Exterior e Culto para conseguir a criação de "um corredor de segurança" respeitado por ambos países em conflito.