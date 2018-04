Helicóptero britânico com 18 a bordo cai no Mar do Norte Um oficial da Guarda Costeira da Grã-Bretanha informou hoje que um helicóptero que transportava 18 pessoas caiu no Mar do Norte, em um local 190 quilômetros ao leste da cidade de Aberdeen, na Escócia. Mark Clark, porta-voz da Agência Marítima e da Guarda Costeira, diz que o helicóptero caiu quando se aproximava de uma plataforma de petróleo no Mar do Norte. Ele disse que não podia dar mais informações no momento. Meios da imprensa britânica informaram que mais de 20 pessoas podiam estar a bordo do aparelho. Os militares britânicos informaram que dois helicópteros de resgate foram enviados ao local.