Helicóptero britânico com 4 soldados a bordo é derrubado no Iraque Um helicóptero britânico com quatro militares a bordo foi derrubado neste sábado por rebeldes em pleno centro de Basra e, em seguida, uma multidão atacou e incendiou três veículos do exército do Reino Unido. Fontes policiais disseram que o aparelho foi derrubado "por um projétil lançado por insurgentes" no bairro de Al Saei, área residencial da cidade, a segunda maior do Iraque. Fontes da Defesa Civil de Basra afirmaram que havia quatro corpos no interior do aparelho, provavelmente de militares britânicos. De Londres, fontes do Ministério da Defesa confirmaram a queda do helicóptero e acrescentaram que havia "vítimas", sem precisar o número. O órgão apontou que o aparelho pode ter sido derrubado por um míssil. As tropas britânicas - encarregadas da segurança no sul do Iraque - bloquearam as ruas que levam ao local da queda, mas não puderam evitar que uma multidão enfurecida se aproximasse e incendiasse três veículos, segundo a rede de televisão Al Jazira. A televisão oficial iraquiana mostrou imagens do aparelho em chamas. A televisão iraquiana também mostrou imagens posteriores em que grupos de jovens aparecem atirando pedras em direção aos destroços em chamas e erguendo os braços em sinal de vitória.