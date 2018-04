Helicóptero cai e mata empresário e mais 4 no México Pelo menos cinco pessoas, incluindo um importante empresário mexicano, morreram ontem em consequência da queda de um helicóptero na Cidade do México. Morreram no acidente Moisés Saba, dois membros de sua família, uma mulher ainda não identificada e o piloto, disse a repórteres o chefe da secretaria de Defesa Civil da capital do país, Elias Moreno Brizuela. Segundo ele, há a possibilidade de haver uma sexta vítima. "Aparentemente há uma sexta pessoa entre os mortos, mas nesse momento não sabemos quem pode ser essa pessoa", disse.