Helicóptero cai na Caxemira indiana Um helicóptero de propriedade do governo caiu, nesta terça-feira, na cidade de Ganderbal, a 35 quilômetros de Srinagar, a capital de verão da Caxemira indiana. Cinco pessoas morreram no acidente, entre eles um dos pilotos, e uma outra pessoa ficou gravemente ferida. O helicóptero transportava monges hindus até a zona de peregrinagem de Amarnath, ao sul de Srinagar, quando caiu, mais provavelmente por conta do mau tempo.