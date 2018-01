Helicóptero cai na Espanha: quatro mortos e dois desaparecidos Um helicóptero que participava do programa contra incêndios nas ilhas Canárias caiu hoje no mar, deixando quatro mortos e dois desaparecidos. Os serviços de resgate buscam o piloto e o copiloto da aeronave, que caiu a cerca de 2,5 milhas da costa de Anaga, na ilha de Santa Cruz de Tenerife. O helicóptero passou pela sua última revisão técnica em abril. Ainda não se sabe as causas do acidente, que, avistado por um pescador, permitiu depois à Guarda Costeira acionar os serviços de resgate.