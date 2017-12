Helicóptero cai na Flórida e deixa um morto Um helicóptero Apache AH-64 da Guarda Nacional da Flórida caiu na tarde deste sábado, quando realizava manobras de rotina sobre uma área de treinamento a norte do Acampamento Blanding. Um dos dois tripulantes da aeronave morreu e o outro ficou ferido em estado grave. A causa do acidente é desconhecida, até o momento. O piloto falecido foi identificado como Justin Swofford, 24, e o ferido grave é Kent Walker, 40. A recuperação do helicóptero e do cadáver da vítima começarão na manhã deste domingo.