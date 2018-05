Helicóptero cai no Afeganistão e mata seis marines

WASHINGTON - Um graduado funcionário da Defesa dos Estados Unidos disse nesta sexta-feira, 20, que todos os seis mortos após a queda de um helicóptero no Afeganistão eram fuzileiros navais americanos. O helicóptero caiu na quinta-feira na província de Helmand, sul afegão.

O oficial da Defesa falou em condição de anonimato porque o comando americano no Afeganistão ainda não divulgou os detalhes do acidente, nem as nacionalidades dos mortos. A fonte declarou que não há indícios de que a aeronave foi atingida por fogo inimigo.

Em breve comunicado, a Força Internacional de Assistência para Segurança, da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), disse que a causa da queda do CH-53 Sea Stallion está sendo investigada.

O helicóptero caiu no distrito de Musa Qala, por volta das 22 horas de quinta-feira (15 horas em Brasília) em razão de "falhas técnicas", afirmou o comandante do Exército, Sayed Mulook. Já Qari Yousuf Ahmadi, porta-voz do Taleban, afirmou que os insurgentes do grupo derrubaram a aeronave.

O Sea Stallion tem capacidade para levar cerca de 40 pessoas. Autoridades americanas não disseram se havia mais pessoas a bordo além das seis vítimas. As informações são da Associated Press e da Dow Jones.