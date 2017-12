Helicóptero cai no Irã e 9 pessoas morrem Um helicóptero que se dirigia a um vilarejo na região central do Irã caiu, causando a morte das nove pessoas que estavam a bordo, informou hoje a Irna, agência oficial de notícias iraniana. O helicóptero estava indo buscar urnas com votos da eleição presidencial, realizadas neste sábado, e na qual o presidente Mohammad Khatami conquistou um segundo mandato com 77% dos votos válidos.