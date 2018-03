Helicóptero cai próximo a epicentro de terremoto na China

Um helicóptero militar que realizava missões de transporte caiu neste domingo na localidade de Yingxiu, na província de Sichuan, sudoeste da China, em área próxima ao epicentro do terremoto que afetou esta região do país em 12 de maio. Segundo a agência oficial "Xinhua", 14 pessoas estavam na aeronave, sendo quatro soldados e dez moradores da localidade. Ainda não se sabe o que ocorreu com eles. O helicóptero, que voltava de uma missão no distrito de Lixian, caiu devido a uma forte turbulência causada por uma densa névoa. O presidente chinês, Hu Jintao, pediu às autoridades que iniciem imediatamente as buscas pelo helicóptero e seus passageiros. Hu, que atualmente supervisiona os trabalhos de reconstrução na província de Shaanxi - leste do país - também solicitou que Guo Boixong, vice-secretário do Comitê Militar Central, órgão diretivo do estado, que esteja à frente das investigações.