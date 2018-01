Helicóptero com 29 a bordo cai na Índia Um helicóptero em vôo charter para uma das principais petrolíferas da Índia com 29 pessoas a bordo caiu no mar ao longo da costa de Bombaim, o principal centro comercial indiano. Há três sobreviventes entre quatro pessoas resgatadas em meio às águas revoltas, disse Narayani Mahil, porta-voz da empresa ONGC Ltd. Além de 25 passageiros, havia quatro tripulantes a bordo do helicóptero de fabricação russa MI-172 que conduzia funcionários a Bombaim High, a reserva explorada pela companhia no Mar da Arábia. O corpo do piloto e mais três funcionários da empresa foram resgatados com vida, um deles com poucas condições de sobrevivência, acrescentou Mahil. A guarda costeira informou que as condições do tempo e o mar agitado devido às monções estavam dificultando as operações de resgate. O campo petrolífero de Bombaim High produz metade do óleo consumido no país.