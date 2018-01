Helicóptero com ministro e 23 passageiros desaparece no Nepal Um helicóptero com um ministro nepalês e outros 23 passageiros desapareceu no Leste do Nepal, informaram fontes oficiais. O helicóptero, da Shree Air, desapareceu no distrito de Taplejung, por volta das 11h (2h15 de Brasília). Fontes oficiais do Aeroporto Internacional de Tribhuwan afirmaram que 24 pessoas estavam a bordo do helicóptero, incluindo os dois pilotos e dois cidadãos britânicos. As fontes admitiram que o helicóptero tinha desaparecido, mas não podiam fornecer detalhes por enquanto. Segundo o site de notícias Himalkhabar, o ministro do Estado para a Conservação de Terra, Gopal Rai, e sua mulher viajavam junto a outros oficiais do governo nepalês e trabalhadores de diversas agências humanitárias internacionais. A zona do leste do Nepal é uma região de altas montanhas onde se encontram as únicas 14 do mundo com mais de 8 mil metros de altitude, entre elas, o Everest.