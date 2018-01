Helicóptero da Cruz Vermelha desaparece no Paquistão Um helicóptero do Comitê Internacional da Cruz Vermelha (ICRC) desapareceu no noroeste do Paquistão com sete pessoas a bordo, informou hoje o porta-voz militar da cidade paquistanesa de Peshawar, o tenente-coronel Zahid. O helicóptero "MI-8" de transporte, que participava das operações de resgate após o terremoto do outubro passado no norte do país, perdeu contato no sábado à tarde com a torre de controle, quase meia hora depois de sair da cidade de Peshawar. Segundo Zahid, todo os passageiros a bordo do aparelho eram do Turcomenistão. O porta-voz afirmou que não há informação de que o helicóptero tivesse caído em território paquistanês, e que as autoridades do Paquistão estão em contato com os responsáveis afegãos para buscar a aeronave, que deveria passar pelo Afeganistão na volta ao Turcomenistão.