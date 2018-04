Helicóptero da Guarda Costeira dos EUA cai e mata um

O helicóptero MH-65 Dolphin, com quatro pessoas a bordo, caiu "nas vizinhanças" de Mobile Bay, ao longo da costa do Golfo do México, na terça-feira, durante um voo de treinamento, informou em comunicado a Guarda Costeira. Um dos tripulantes foi retirado da água inconsciente e, mais tarde, foi declarado morto, diz o comunicado.

Helicópteros, um avião e diversos barcos realizam buscas intensas no local e ao redor da baía pelos outros três tripulantes. "Nossos pensamentos e orações estão com os familiares dos tripulantes durante este momento difícil", disse o capitão Don Rose, um dos comandantes da Guarda Costeira, que informou estar investigando o acidente. As informações são da Dow Jones.