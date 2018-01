Helicóptero da Marinha americana cai ao sul de Bagdá Um helicóptero de transporte da Marinha dos EUA caiu nesta segunda-feira no centro do Iraque, perto da cidade de Kerbala, com pelo menos quatro pessoas a bordo. Não há sinais de sobreviventes, disseram funcionários do Pentágono. Outro membro do corpo militar se afogou quando tentava resgatar a tripulação do helicóptero, disse uma fonte do Pentágono que pediu para não ser identificada. A nave CH-46 Sea Knight, da força naval americana, caiu num canal a sudeste de Kerbala, disse o funcionário. O tenente-coronel David Lapan, um porta-voz do Pentágono, disse não haver indicações sobre se o helicóptero foi abatido por ação hostil. O Sea Knight é um tipo de helicóptero para carga pesada usado pela Marinha para transportar equipamentos ou militares. Ele opera normalmente com quatro tripulantes e vem sendo utilizado há mais de três décadas.