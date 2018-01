Helicóptero de Israel ataca campo de refugiados Um helicóptero israelense disparou dois mísseis contra o campo de refugiados de Khan Younis, no sul de Gaza, dizem moradores. Pelo menos cinco pessoas ficaram feridas, afirmam funcionários de hospitais. Os palestinos dizem que o helicóptero mirou num grupo de pessoas no "conjunto habitacional austríaco" que fica na orla do campo. As vítimas estariam observando a movimentação de tropas israelenses em Ganei Tal, uma colônia judaica próxima. Militares israelenses, pedindo para que seus nomes não fossem revelados, disseram que um helicóptero disparou um míssil contra uma bomba, durante uma operação, mas não deram mais detalhes.