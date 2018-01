Helicóptero derruba ginásio e fere 4 bombeiros Quatro bombeiros ficaram feridos em Boston, nos Estados Unidos, com o desabamento de parte da estrutura de um ginásio esportivo da Northesasthern University. O acidente foi causado pela turbulência criada por um helicóptero da Marinha americana durante exercícios militares para a preparação da visita do presidente George W. Bush, na terça-feira. Segundo as primeiras informações, os bombeiros não se feriram gravemente e foram levados para hospitais da região.