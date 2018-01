Helicóptero dispara mísseis contra carro em Gaza Um helicóptero israelense disparou dois mísseis contra um carro que transportava militantes do grupo Hamas, ferindo pelo menos 11 pessoas e levantando temores de uma intensificação da violência no Oriente Médio. O Exército de Israel emitiu um comunicado afirmando que o alvo eram "altos terroristas do Hamas... ativamente engajados no planejamento de ataques terroristas". O Hamas confirmou que membros do grupo estavam no veículo. O ataque parece ter enterrado um acordo informal entre Israel e o Hamas, pelo qual o Estado judeu evitaria tentar assassinar militantes e o grupo pararia de atacar civis dentro de Israel. Testemunhas disseram que o carro Fiat seguia em direção ao bairro Xeque Radwan, um bastião do Hamas, quando o helicóptero Apache abriu fogo. "Vi uma labareda atingindo um pequeno carro e pessoas tentando escapar do veículo", relatou Raouf Musalam, um dono de farmácia que testemunhou o ataque. "Apaches sobrevoaram por cerca de dois minutos enquanto pessoas corriam para ajudar os feridos". Uma multidão de palestinos rodeou o veículo danificado, jurando vingança.