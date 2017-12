Helicóptero dispara três mísseis contra oficina em Gaza Um helicóptero israelense disparou três mísseis contra uma casa usada como oficina na Cidade de Gaza, informam testemunhas. Não está claro o que era produzido no local. Duas pessoas que se encontravam nas proximidades ficaram feridas. Forças israelenses freqüentemente atacam oficinas usadas por radicais palestinos para produzir foguetes caseiros e outras armas rústicas. O ataque ocorre no momento em que centenas de soldados se acumulam ao longo da fronteira com a Faixa de Gaza e tropas invadem um dos maiores campos de refugiados da área, numa operação que tem como objetivo impedir o uso de foguetes contra as cidades israelenses próximas.