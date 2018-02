Helicóptero dos EUA bate e 2 morrem no Paquistão Um helicóptero americano que seria usado em missões de resgate no Afeganistão bateu no começo deste sábado no Paquistão, provocando a morte de dois soldados americanos, informaram o Pentágono e o Exército paquistanês. O helicóptero estava pronto para sar apoio aos comandos americanos que estavam realizando uma missão no sul do Afeganistão, disse um oficial em Washington, sob condição de anonimato. "Foi um acidente", afirmou o general e porta-voz do Exército paquistanês, Rashid Quereshi. O Paquistão, que prometeu apoio logístico aos EUA no combate ao terrorismo, entregou dois aeroportos, um na cidade de Jacobabad e outro em Pasin, aos americanos. O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, lamentou as mortes de dois militares americanos que morreram em um acidente de helicóptero no Paquistão. "O que eu tenho de mais importante para dizer ao povo americano é que soldados não morreram em vão." Leia o especial