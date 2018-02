Helicóptero dos EUA cai após missão no Haiti

Um helicóptero dos Estados Unidos usado para auxílio ao Haiti caiu na República Dominicana, matando os dois americanos que estavam a bordo, informou nesta sexta-feira, 05, uma autoridade do setor de aviação dominicano.

O piloto John Ward e o co-piloto James Jalove voltavam do Haiti na noite de quinta, quando o helicóptero R44II que eles pilotavam caiu numa região montanhosa na província dominicana de Dajabón, cerca de 280 km ao nordeste de Santo Domingo, perto da fronteira com o Haiti, e pegou fogo, disse Pedro Jimenez, porta-voz do Instituto de Aviação Civil Dominicana. Ele não informou de quais cidades e Estados nos EUA eram os pilotos.

Segundo o instituto, o helicóptero estava seguindo em direção a Santo Domingo a partir da capital haitiana Porto Príncipe e teria ajudado em operações de ajuda humanitária para os sobreviventes do terremoto. A entidade não deu maiores detalhes sobre a missão e a carga do helicóptero.

O porta-voz da Embaixada dos EUA, David Searby, disse que não pode confirmar o acidente ou os nomes e nacionalidades das vítimas.

O governo dos EUA e grupos norte-americanos humanitários e de caridade tem liderado uma imensa operação internacional de ajuda às centenas de milhares de sobreviventes feridos e desabrigados pelo terremoto que atingiu o Haiti no dia 12 de janeiro e deixou mais de 200 mil mortos.