Helicóptero dos EUA cai no Iraque Um helicóptero militar americano caiu no oeste do Iraque, deixando feridos quatro de seus seis tripulantes, enquanto os outros dois estão desaparecidos, informou nesta quarta-feira um comunicado do comando militar americano. O aparelho, um UH-60 Black Hawk, caiu na terça-feira enquanto participava de uma "operação para o estabelecimento da segurança" na província de al-Anbar, no oeste do Iraque, reduto da insurgência sunita, explicou a nota. A fonte afirmou que o helicóptero não foi derrubado por fogo inimigo. Tropas americanas isolaram o local da queda e iniciaram uma operação de busca dos dois militares desaparecidos.