Helicóptero dos EUA cai no Iraque; dois mortos Um helicóptero OH-58 Kiowa Warrior do Exército americano caiu no norte do Iraque. Os dois pilotos morreram, segundo fontes militares. A queda ocorreu às 20h30 (hora local) a cerca de 50 km ao sul de Mosul. A causa do incidente ainda é desconhecida.