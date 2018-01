Helicóptero dos EUA cai no Iraque e mata 4 Um helicóptero norte-americano caiu hoje próximo à cidade de Tikrit, no norte do Iraque. Segundo as primeiras informações, pelo menos quatro soldados norte-americanos morreram, mas um representante dos EUA, entretanto, que falou sob condição de anonimato, disse que todos os seis tripulantes morreram. O acidente aconteceu a apenas um quilômetro da base dos EUA e ainda não se sabe se foi um acidente ou se o aparelho foi derrubado.