Helicóptero dos EUA dispara mísseis e mata 40 em mesquita no Iraque Um helicóptero norte-americano atingiu com mísseis a mesquita Abdul-Aziz al-Samarrai, em Faluja. Segundo testemunhas, mais de 40 pessoas morreram no ataque. Uma parede da mesquita foi destruída. Os ataques começaram quando fiéis reuniam-se para as orações da tarde. Em um outro ataque aéreo realizado na madrugada pelas forças norte-americanas em Faluja, 60 iraquianos morreram, entre eles 16 crianças e oito mulheres, quando bombas atingiram suas residênciais. As informações são da Dow Jones. Ucrânia retira suas tropas de Kut As forças militares da Ucrânia retiraram todas as suas tropas da cidade iraquiana de Kut, depois de combates acirrados contra militantes muçulmanos xiitas, afirmou o ministério de Defesa ucraniano. "Não houve baixas ucranianas, mas diversos muçulmanos foram mortos", disse o porta-voz do ministério, Andriy Lysenko. Ontem, um soldado ucraniano foi morto e cinco ficaram feridos em Kut. Foi a primeira baixa em combate do contingente de 1.650 ucranianos no Iraque, embora outros três militares tenham morrido em outras circunstâncias. Os pedidos para a retirada das tropas têm aumentado nas últimas semanas na Ucrânia, por causa do medo de que o país se torne alvo de atentados.