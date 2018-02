Helicóptero dos EUA é derrubado em Bagdá Um grupo de rebeldes derrubou, às 11h05 deste domingo, no oeste de Bagdá, um helicóptero norte-americano modelo Apache A8-64. Ainda não há informações sobre os ocupantes da aeronave. Intensos combates recomeçaram na região pelo terceiro dia seguido. As tropas dos EUA bloquearam o trânsito da principal via de acesso ao local. Grandes colunas de fumaça preta podem ser vistas sobre a área de Abú Graib, que é sobrevoada por pelo menos quatro outros helicópteros.