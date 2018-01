Helicóptero dos EUA é derrubado no sul do Iraque: 7 mortos Um helicóptero Black Hawk do Exército dos Estados Unidos foi derrubado no sul do Iraque, causando a morte de sete dos 11 soldados a bordo, informou nesta quarta-feira o Pentágono. Segundo oficiais americanos, o helicóptero foi derrubado por fogo de arma leve em uma área próxima à cidade de Karbala - cenário de duros combates entre a 3ª Divisão de Infantaria do Exército dos EUA e tropas iraquianas, incluindo forças da Guarda Republicana. Os outros quatro soldados a bordo do Black Hawk ficaram feridos na queda e foram resgatados, informaram os oficiais americanos. Veja o especial :