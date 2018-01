Helicóptero dos EUA mata 11 no Afeganistão Um helicóptero dos EUA bombardeou uma casa numa vila no sul do Afeganistão matando 11 pessoas, entre elas quatro crianças, disseram autoridades afegãs. Não houve comentários imediatos por parte dos militares americanos. O ataque ocorreu por volta das 4 da madrugada de domingo, um dia depois de forças dos EUA, caçando insurgentes talebans, terem promovido buscas na vila de Saghatho, onde a casa estava localizada, afirmou Abdul Rahman, chefe do distrito de Char Chino, na província Uruzgan. "Eles era simples moradores da vila, não eram talebans. Não sei por que os EUA bombardearam essa casa", comentou.