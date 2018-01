Helicóptero dos EUA mata 7 rebeldes em Tikrit Helicópteros Apache americanos mataram hoje (14) sete iraquianos identificados pelos EUA como integrantes de grupos insurgentes que planejavam atacar com foguetes uma base da coalizão em Tikrit, ao norte de Bagdá, enquanto caças F-16 bombardearam outras cinco áreas nos arredores do aeroporto do capital iraquiana. A ofensiva é parte da "Operação Martelo de Ferro", iniciada três dias antes para tentar reduzir a capacidade dos rebeldes de golpear os soldados das forças de ocupação. "Atacamos locais de onde os inimigos costumam disparar contra nós", disse um porta-voz da 1ª Divisão Blindada. "Hoje atiramos primeiro", concluiu. No entanto, a estratégia de retaliação não impediu a morte de mais três americanos - dois militares e um prestador de serviço civil - em ataques da resistência. Os dois soldados foram mortos em Samarra, cerca de 150 quilômetros de Bagdá. Uma bomba colocada na beira da estrada explodiu quando um comboio militar passava pelo local. O civil americano foi morto numa emboscada parecida, mas numa estrada de Balad, a 70 quilômetros da capital. No Iraque, desde o começo da guerra, em março, já morreram 400 americanos - incluindo as três mortes de hoje. Desde o começo do mês, 43 americanos morreram no Iraque em ações da resistência, que tem se mostrado mais feroz a cada dia. Mas o mais mortífero atentado dos rebeldes ocorreu na terça-feira em Nassíria, onde um caminhão-bomba explodiu num quartel usado pelas tropas da Itália, causando a morte de 18 italianos e 13 iraquianos e comprometendo o esforço de Washington para envolver mais a comunidade internacional na guerra. Governos de 32 países que têm tropas na coalizão começam a enfrentar a pressão popular para retirar seus soldados do Iraque. Como efeito imediato do atentado de Nassíria, o Japão anunciou que adiaria o envio de cerca de 500 soldados que deveriam chegar ao Golfo Pérsico ainda este ano e a Coréia do Sul desistiu de ampliar seu contingente no Iraque para cerca de 5.000 soldados, como pediram os EUA. A bordo do avião que o conduzia a Tóquio - para uma previamente agendada visita ao Japão -, o secretário de Defesa americano, Donald Rumsfeld, disse que a coesão dos aliados não estava ameaçada. Do aeroporto, Rumsfeld partiu diretamente para um encontro com o primeiro-ministro japonês, Junichiro Koizumi. Em entrevistas a emissoras japonesas, o secretário evitou mostrar sinais de decepção - que outras autoridades não esconderam em Washington - com a decisão do Japão de adiar o envio de soldados. Ao mesmo tempo, o presidente americano, George W. Bush, se prepara para enfrentar protestos de pacifistas durante a visita que fará a Londres na quinta-feira. Segundo o programa, Bush deverá se encontrar com parentes de alguns dos mais de 50 soldados britânicos mortos no Iraque. "Direi a eles que seus entes queridos não morreram em vão", declarou Bush à rede BBC. "As ações que tomamos farão um mundo mais pacífico e mais seguro em longo prazo."