Helicóptero etíope é derrubado em confrontos em Mogadíscio Foguetes lançados por insurgentes derrubaram um helicóptero etíope durante confrontos ocorridos nesta sexta-feira, 30, em Mogadiscio, capital da Somália. Os choques, que ocorrem esporadicamente desde a última quinta-feira, 30, se intensificaram a partir das 10h (4h em Brasília), especialmente nos arredores do Palácio Presidencial. Durante os confrontos, um foguete derrubou o helicóptero no aeroporto de Mogadíscio. Ainda não se sabe quantas pessoas estavam a bordo e qual o seu estado. As forças etíopes e do governo provisório da Somália estavam atacando com morteiros vários pontos da cidade. Os choques já deixaram cerca de setenta mortos. O correspondente da Efe contou os corpos de 18 soldados somalis espalhados pelas ruas de Mogadíscio. Também havia outros 45 corpos, que podem ser de combatentes o civis. Os soldados etíopes e do governo provisório enfrentam na capital combatentes islâmicos e milicianos do clã Hawiye, o mais importante de Mogadiscio. Confrontos Na última quinta-feira, 29, soldados somalis e seus aliados etíopes utilizaram helicópteros e tanques para bombardear supostas posições rebeldes, matando pelo menos dez pessoas. Muitos moradores das regiões atacadas fugiram. Testemunhas disseram ter visto rebeldes islâmicos arrastando o cadáver de um soldado pelas ruas. A operação militar é uma ofensiva de três dias com o objetivo de restaurar a ordem em Mogadiscio antes da retirada dos soldados etíopes do país. A Somália afundou no caos a partir de 1991, quando senhores da guerra derrubaram o ditador Mohamed Siad Barre e depois voltaram-se uns contra os outros. Desde então, o país encontra-se sem um governo central. No ano passado, rebeldes islâmicos tornaram-se a primeira força a consolidar domínio sobre Mogadiscio em 15 anos. Em dezembro de 2006, soldados somalis apoiados por tropas etíopes assumiram precariamente o controle da cidade. Desde então, choques entre rebeldes e forças da Somália e da Etiópia ocorrem quase diariamente em Mogadiscio.