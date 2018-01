Helicóptero israelense bombardeia campo de refugiados Um helicóptero israelense disparou um míssil contra o campo de refugiados palestino de Rafa, dizem moradores. Sete pessoas foram mortas e quatro ficaram feridas, uma em estado crítico, informam fontes médicas. Os militares israelenses não fizeram comentários de imediato. O ataque ocorre no momento em que soldados de Israel realizam buscas na área em que um blindado de transporte de tropas foi destruído por uma bomba, com a morte de cinco homens. Segundo os militares israelenses, palestinos atiraram uma granada propelida por foguete contra o blindado, que transportava explosivos para a destruição de um túnel entre a Faixa de Gaza e o Egito, usado para o contrabando de armas. Após a explosão, soldados entraram no campo de Rafa, que margeia a estrada onde o blindado foi destruído.