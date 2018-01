Helicóptero israelense destrói dois prédios em Gaza Um helicóptero israelense disparou três mísseis contra Cidade de Gaza. Um deles atingiu um prédio no bairro de Zeitoun e deu início a um incêndio, disseram testemunhas. Moradores dizem que o alvo foi uma fábrica de baterias para automóveis. Agentes de resgate não conseguiram se aproximar, por conta dos produtos químicos inflamáveis, mas disseram que não há vítimas. No segundo ataque, dois mísseis destruíram uma oficina mecânica no mesmo bairro. A oficina estava vazia e não há feridos, disseram moradores das proximidades. O prédio atingido pertence à família de Reem Raiyshi, que cometeu um atentado suicida em janeiro, matando quatro israelenses. Ela é a única mulher-bomba de Gaza. Os ataques aéreos seguiram-se a uma salva de morteiros contra um assentamento judaico, na qual um israelense foi ferido. Palestinos também dispararam dois foguetes contra uma cidade israelense, mas ninguém ficou ferido.