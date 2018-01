Helicóptero israelense mata palestino em Gaza Um helicóptero de Israel disparou dois mísseis contra uma multidão em um campo de refugiados na Faixa de Gaza, matando um homem de 55 anos e ferindo cinco outras pessoas, todos civis, informam hospitais locais. Os mísseis atingiram as proximidades do campo de Khan Younis, perto do assentamento israelense de Neve Dekalim, onde uma mulher havia sido morta por disparos de morteiro realizados pelo grupo Hamas. Dezenas de blindados israelenses entraram em Khan Younis, atraindo uma multidão de curiosos, alguns armados. Foi nesse momento que o helicóptero atirou.