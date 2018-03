Helicóptero militar americano cai na Itália Um helicóptero militar dos Estados Unidos caiu em uma área próxima à cidade de Catania, na ilha italiana da Sicília, matando seus quatro ocupantes, disseram fontes militares. A Base Naval dos Estados Unidos em Sigonella, nos arredores de Catania, informou a queda do helicóptero MH-53E Sea Dragon com quatro pessoas a bordo. De acordo com a base, a identidade dos soldados será revelada apenas depois de seus familiares serem formalmente notificados. Em Washington, o porta-voz do Departamento de Defesa, tenente Dan Hetlage, confirmou o acidente e o número de mortes.