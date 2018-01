Helicóptero militar cai na Tailândia e deixa nove mortos Um helicóptero da Marinha tailandesa caiu nesta sexta-feira, 23, na região nordeste da Tailândia, deixando nove mortos, segundo informações concedidas por fontes policiais que estavam no local. O Bell 214 caiu num arrozal da província de Surin, vizinha ao Camboja, cerca de 300 quilômetros a nordeste de Bangcoc. Ele se dirigia à base naval de Sattahip, no litoral leste do país. Segundo o chefe da delegacia provincial de polícia, coronel Sumet Kaewphet, o helicóptero transportava dois pilotos e uma equipe de mecânicos. A Marinha da Tailândia não informou a causa da queda.