Helicóptero militar cai no Afeganistão após falha no motor Um helicóptero da coalizão liderada pelos EUA, a Força Internacional de Assistência à Segurança (Isaf) caiu neste domingo, em uma região do sudeste do Afeganistão após avisar que sofria uma "falha no motor". Ainda não havia sido divulgadas informações sobre vítimas, embora as operações de resgate do helicóptero e de seus ocupantes já tenham começado. A Isaf anunciou a abertura de uma investigação para determinar as causas do acidente.