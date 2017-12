Helicóptero militar dos EUA cai nas Filipinas O Pentágono informou que um helicóptero CH-47 Chinnok, da Marinha dos EUA, caiu no mar entre as ilhas de Basilan e Mactan, nas Filipinas, com 12 tripulantes a bordo. Outras aeronaves norte-americanas fizeram uma busca no local, mas não encontraram sobreviventes. As buscas continuam. Nos últimos meses, cerca de 700 militares norte-americanos foram deslocados para as Filipinas, para combater a guerrilha muçulmana Abu Sayyaf, que tem sequestrado viajantes estrangeiros na região.