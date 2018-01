Helicóptero que fazia operação antidrogas é derrubado no México Dois helicópteros da Promotoria mexicana que participavam de uma operação de combate às drogas no Estado de Guerrero, no sul do país, foram atacados a tiros, provavelmente por narcotraficantes. Um dos helicópteros foi derrubado, segundo a Procuradoria Geral da República. A queda da aeronave não deixou vítimas. Os dois helicópteros faziam uma fumigação para exterminar plantios de matérias-primas utilizadas para a fabricação de drogas. Ambos foram atingidos por balas de arma de fogo e um deles caiu de uma pequena altura. O piloto do helicóptero derrubado foi resgatado por um companheiro da outra aeronave.