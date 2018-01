Helicóptero que fazia resgate no mar explode nos EUA Um helicóptero da Guarda Costeira americana explodiu no mar de Bering, com dez pessoas a bordo, quando fazia na quarta-feira o resgate de uma cargueiro encalhado em uma ilha do Alasca. Quatro pessoas foram resgatadas e seis continuam desaparecidas. O barco Selendang Ayu, carregado com 1,7 milhões de litros de combustível, partiu-se em dois quando encalhou na ilha, disse a Guarda Costeira.