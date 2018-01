Helicóptero resgata vítimas das chuvas na Escócia Mais de 50 pessoas foram resgatadas por um helicóptero naval depois que dois deslizamentos de terra causados pelas chuvas bloquearam seus carros numa estrada da Escócia, informa a polícia. As autoridades informam que nenhum dos 20 veículos envolvidos chegou a ser soterrado. Os deslizamentos ocorreram à frente e atrás dos carros. Depois de várias horas, a operação de resgate levou todas as 56 pessoas presas no local para um helicóptero da Marinha Real. Esta foi a segunda vez em três dias em que fortes chuvas obrigaram as autoridades a resgatar pessoas que se viram isoladas. Na segunda-feira, uma enchente devastou um vilarejo no sul da Inglaterra, e sete helicópteros foram necessários para remover dezenas de pessoas de carros, telhados e árvores. Dois prédios desmoronaram sob a força das águas em Bostcastle, de 800 habitantes.