Helicóptero se aproxima de crocodilo e cai em pântano

Um piloto de helicóptero na Austrália ficou tão exaltado ao avistar um crocodilo que procurou voar mais baixo para examinar o animal, causando a queda da aeronave em um charco. O helicóptero sobrevoava a Praia Dundee, a 60 quilômetros de Darwin, quando o piloto decidiu olhar o crocodilo mais de perto. "O piloto disse que depois de começar a manobra a única coisa de que se lembra é estar de cabeça para baixo no lamaçal", disse nota divulgada pelo operador da ambulância aérea que foi socorrer as vítimas do acidente. O piloto sofreu ferimentos leves, mas o passageiro que transportava ficou gravemente ferido no acidente. O piloto arrastou-o para a areia, longe de crocodilos, e enterrou-o na areia até o pescoço em uma tentativa de impedir que o homem ferido desenvolvesse hipotermia. Em seguida, o piloto usou seu telefone por satélite para alertar os serviços de atendimento de emergência. Ian Badham, diretor do serviço, disse que este foi um caso incomum.

"Um médico achou inicialmente que o passageiro estava morto e havia sido enterrado na areia", disse Badham. Badham disse que o passageiro foi hospitalizado e está recebendo tratamento para ferimentos na cabeça, no peito e nos braços. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.