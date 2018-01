Helicópteros americanos atacam Cabul Os EUA usaram hoje helicópteros na ofensiva contra posições do Taleban em Cabul, capital do Afeganistão, informou a agência Islamic Press. Os americanos também enviaram caças para bombardear a capital afegã e as cidades de Mazar-e-Sharif e Kadahar. A Islamic Press, que é ligada ao regime Taleban, informou ainda que os helicópteros atacaram instalações e áreas residenciais ao norte de Cabul. Duas fortes explosões foram ouvidas nos subúrbios da cidade por volta das 5 horas da manhã (horário local). A agência de notícias Bakhtar afirmou que bombas mataram 10 civis e feriram outros 15 em um vilarejo ao sul de Mazar-e-Sharif. Em Kandahar, 5 pessoas morreram e sete ficaram feridas. As informações, porém, não puderam ser confirmadas por uma fonte independente. Leia o especial