Helicópteros caem na Rússia e no Paquistão Um helicóptero caiu no norte da Sibéria, nesta quinta-feira, matando as 15 pessoas que estavam a bordo, disse o porta-voz do Ministério de Situações de Emergências da Rússia, Sergwi Vlasov. O veículo, modelo Mi-8, caiu na região de Tyumen e pegou fogo assim que tocou o solo. O helicóptero sobrevoava a área para uma pesquisa sobre as florestas locais. Não há informações sobre o estado dos demais ocupantes. Também na quinta-feira, um helicóptero do exército paquistanês caiu próximo a cidade de Karak, a noroeste do país. Acredita-se que havia 16 pessoas a bordo. Não há mais informações sobre os motivos do acidente ou sobre sobreviventes. A queda aconteceu em uma região próxima a fronteira com o Afeganistão, históricamente marcada por conflitos entre soldados paquistaneses e militantes rebeldes estrangeiros. O local é considerado também o possível esconderijo dos líderes extremistas Osama bin Laden e Ayman al-Zawahri.