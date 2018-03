Helicópteros de Israel bombardeiam carros em Gaza Helicópteros israelenses dispararam três mísseis contra dois carros nas proximidades da cidade de Khan Younis, sul da Faixa de Gaza, matando dois palestinos. O Exército de Israel declarou ter alvejado militantes do Hamas que haviam disparado morteiros contra alvos israelenses. Dezessete pessoas ficaram feridas, três delas em estado crítico, informaram médicos palestinos. Um homem e uma mulher de 20 anos foram mortos. Um dos carros pertencia ao ativista do Hamas Mohammed Masri, que não era um líder do grupo, segundo autoridades palestinas. O Exército de Israel afirmou que atacou uma célula do Hamas que havia disparado morteiros contra um assentamento judaico na Faixa de Gaza. Os ataques ocorreram minutos depois que fontes palestinas anunciaram que o Hamas e a Jihad Islâmica haviam concordado com uma trégua de três meses em suas ações contra alvos israelenses.