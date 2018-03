Helicópteros dos EUA atacam Síria, diz emissora local Helicópteros americanos realizaram um ataque em uma vila no território sírio, perto da fronteira com o Iraque, afirmaram a emissora privada Al-Dunia e testemunhas. Moradores confirmaram por telefone que sete pessoas morreram no ataque e cinco ficaram feridos. A emissora citou nove mortos e 14 feridos, todos civis. Segundo a Al-Dunia, a operação ocorreu em Al-Sukkiraya, uma vila a leste da capital. Não foi ainda revelado o momento do ataque nem confirmado o dia. Um porta-voz dos militares dos EUA em Bagdá, sargento Brooke Murphy, disse que os relatos estavam sob investigação. A área do ataque é próxima da cidade de Qaim, que serve de passagem para os rebeldes, armas e dinheiro para o Iraque, que fomentariam a insurgência sunita. Insurgentes iraquianos tomaram Qaim em abril de 2005, forçando soldados dos Estados Unidos a retomá-la, no mês seguinte, após um duro confronto. A segurança na área aumentou apenas quando tribos sunitas em Anbar se voltaram contra a Al-Qaeda, no fim de 2006, e se uniram aos americanos. As informações são da Associated Press e da Dow Jones.